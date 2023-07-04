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Путин заявил, что против России ведется гибридная война

Ведомости

Против России ведется гибридная война, но страна успешно противостоит внешнему давлению и санкциям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.

«Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», – сказал он.

Путин подчеркнул, что «в нынешней обстановке» Россия продолжает устойчивое развитие.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

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Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности этих ограничений и требовали отменить санкции. По словам Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.

Российский президент не раз говорил, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны.

В то же время еще в апреле на совещании по экономическим вопросам Путин отметил, что для российской экономики сохраняются внешние риски, и призвал не расслабляться в такой ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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