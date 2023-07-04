Путин заявил, что против России ведется гибридная война
Против России ведется гибридная война, но страна успешно противостоит внешнему давлению и санкциям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
«Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «в нынешней обстановке» Россия продолжает устойчивое развитие.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности этих ограничений и требовали отменить санкции. По словам Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.
Российский президент не раз говорил, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны.
В то же время еще в апреле на совещании по экономическим вопросам Путин отметил, что для российской экономики сохраняются внешние риски, и призвал не расслабляться в такой ситуации.