Азербайджану предложили стать членом ОПЕК

В середине июня сообщалось, что страны – участницы организации в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила более 100 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае прошлого года.