Азербайджану предложили стать членом ОПЕК
Азербайджан пригласили в ОПЕК, сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс, пишет «Интерфакс».
«Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем», – прокомментировал предложение министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Министр участвует в семинаре ОПЕК, на котором было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.
Сейчас Азербайджан входит в коалицию ОПЕК+. В самой ОПЕК состоят 13 нефтеэкспортирующих стран, в том числе ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Иран, Конго, Кувейт и др.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предложили Гайане стать членом ОПЕК. Однако позже в организации опровергли эту информацию. В ОПЕК пояснили, что пригласили страну принять участие в международном семинаре, который проходит сейчас в Вене. В нем участвуют как члены альянса, так и представители других стран, нефтяные и энергетические компании, ученые и др.
В середине июня сообщалось, что страны – участницы организации в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила более 100 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае прошлого года.