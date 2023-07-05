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Политика

Азербайджану предложили стать членом ОПЕК

Ведомости

Азербайджан пригласили в ОПЕК, сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс, пишет «Интерфакс».

«Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем», – прокомментировал предложение министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Министр участвует в семинаре ОПЕК, на котором было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.

Сейчас Азербайджан входит в коалицию ОПЕК+. В самой ОПЕК состоят 13 нефтеэкспортирующих стран, в том числе ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Иран, Конго, Кувейт и др.

ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./сутки

Это должно было помочь удержанию нефтяных цен от дальнейшего падения

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предложили Гайане стать членом ОПЕК. Однако позже в организации опровергли эту информацию. В ОПЕК пояснили, что пригласили страну принять участие в международном семинаре, который проходит сейчас в Вене. В нем участвуют как члены альянса, так и представители других стран, нефтяные и энергетические компании, ученые и др.

В середине июня сообщалось, что страны – участницы организации в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила более 100 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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