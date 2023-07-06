Вучич заявил о планах запросить срочное заседание Совбеза ООН
Сербия планирует запросить срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что ситуация с обострением в Косове вышла из-под контроля, а сербский народ загнали в угол. В связи с этим президент планирует побеседовать с главой НАТО Йенсом Столтенбергом «в любой точке планеты Земля».
«Сразу после этого разговора Сербия впервые попросит о срочном заседании Совета безопасности ООН, учитывая, что жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой», – заявил Вучич (цитата по «Sputnik Сербия»).
По словам Вучича, на заседании Совбеза ООН Сербия будет добиваться «демилитаризации всех вооруженных албанских формирований».
26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.
Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом.
В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями». США и ЕС также раскритиковали действия Приштины и призвали к деэскалации в регионе.