Газета
Политика

Вучич заявил о планах запросить срочное заседание Совбеза ООН

Ведомости

Сербия планирует запросить срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что ситуация с обострением в Косове вышла из-под контроля, а сербский народ загнали в угол. В связи с этим президент планирует побеседовать с главой НАТО Йенсом Столтенбергом «в любой точке планеты Земля».

«Сразу после этого разговора Сербия впервые попросит о срочном заседании Совета безопасности ООН, учитывая, что жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой», – заявил Вучич (цитата по «Sputnik Сербия»).

По словам Вучича, на заседании Совбеза ООН Сербия будет добиваться «демилитаризации всех вооруженных албанских формирований».

Ранее по теме: Вучич заявил о планах Косова напасть на сербов во время новой контратаки Киева

26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.

Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом. 

В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями». США и ЕС также раскритиковали действия Приштины и призвали к деэскалации в регионе. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных