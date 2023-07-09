В Ростовской после срабатывания системы ПВО повреждены здания
В Ростовской области 9 июля сработала система противовоздушной обороны (ПВО), есть повреждения зданий, никто не пострадал, сообщил Telegram-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.
«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку», – сообщил он.
Кураев заявил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее сегодня, 9 июля, в районе Керчи российская система ПВО сбила крылатую ракету. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших не было.
С октября 2022 г. в Ростовской области действует режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской и Брянской областях.