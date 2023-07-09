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В Ростовской после срабатывания системы ПВО повреждены здания

Ведомости

В Ростовской области 9 июля сработала система противовоздушной обороны (ПВО), есть повреждения зданий, никто не пострадал, сообщил Telegram-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку», – сообщил он.

Кураев заявил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сегодня, 9 июля, в районе Керчи российская система ПВО сбила крылатую ракету. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших не было.

С октября 2022 г. в Ростовской области действует режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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