В Ростовской после срабатывания системы ПВО повреждены здания

«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку», – сообщил он.