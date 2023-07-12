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Путин провел встречу с министром здравоохранения Мурашко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели рабочую встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

Министр рассказал президенту, что более 1,2 млрд обращений за год было зафиксировано в рамках первичного звена здравоохранения. «Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи», – отметил Мурашко.

По заявлению министра, в рамках модернизации первичного звена было построено и создано порядка 4000 новых объектов, в их числе поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Также было отремонтировано 2800 медорганизаций.

Мурашко рассказал и о программе «Цифровой ФАП», которая позволяет фельдшерам «посоветоваться» с пациентом. Кроме того, около 35 000 ФАПов получили лицензии согласно поручению президента. «Было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека просто нерентабельна. Поэтому мы пошли по пути вашего поручения», – сказал министр.

1 марта 2018 г., после тогдашнего послания президента Федеральному собранию, правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на создание фельдшерских и передвижных медпунктов в селах. Тогда Путин рассказал, что кабмин выделил порядка 1,3 млрд руб. дополнительно, а еще 2,5 млрд руб. – на передвижные медпункты, дополнительные средства выделены и на подготовку специалистов-медиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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