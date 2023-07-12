Путин провел встречу с министром здравоохранения Мурашко

Мурашко рассказал и о программе «Цифровой ФАП», которая позволяет фельдшерам «посоветоваться» с пациентом. Кроме того, около 35 000 ФАПов получили лицензии согласно поручению президента. «Было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека просто нерентабельна. Поэтому мы пошли по пути вашего поручения», – сказал министр.