Путин провел встречу с министром здравоохранения Мурашко
Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели рабочую встречу, сообщила пресс-служба Кремля.
Министр рассказал президенту, что более 1,2 млрд обращений за год было зафиксировано в рамках первичного звена здравоохранения. «Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи», – отметил Мурашко.
По заявлению министра, в рамках модернизации первичного звена было построено и создано порядка 4000 новых объектов, в их числе поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Также было отремонтировано 2800 медорганизаций.
Мурашко рассказал и о программе «Цифровой ФАП», которая позволяет фельдшерам «посоветоваться» с пациентом. Кроме того, около 35 000 ФАПов получили лицензии согласно поручению президента. «Было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека просто нерентабельна. Поэтому мы пошли по пути вашего поручения», – сказал министр.
1 марта 2018 г., после тогдашнего послания президента Федеральному собранию, правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на создание фельдшерских и передвижных медпунктов в селах. Тогда Путин рассказал, что кабмин выделил порядка 1,3 млрд руб. дополнительно, а еще 2,5 млрд руб. – на передвижные медпункты, дополнительные средства выделены и на подготовку специалистов-медиков.