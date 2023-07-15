ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса в Журавлевке Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомета, последствий нет, сообщил в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боеприпасы сбросили в селе Журавлевка 14 июля, уточнил глава региона. Кроме того, накануне противник выпустил по хутору Церковный Белгородского района 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Во всех случаях обошлось без последствий.
Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок ВСУ выпустили три минометных снаряда, а в Валуйском городском округе под обстрел попали села Новопетровка и Долгое, никто не пострадал. По селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили восемь минометных снарядов, еще пять – по селу Середа. Разрушений не зафиксировано.
13 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил, что было зафиксировано более 80 прилетов на территорию региона. В результате обстрела Краснояружского района осколочные ранения руки и грудной клетки получил мужчина. Его доставили в больницу.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.