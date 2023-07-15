ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса в Журавлевке Белгородской области

Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок ВСУ выпустили три минометных снаряда, а в Валуйском городском округе под обстрел попали села Новопетровка и Долгое, никто не пострадал. По селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили восемь минометных снарядов, еще пять – по селу Середа. Разрушений не зафиксировано.