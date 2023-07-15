Газета
Политика

ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса в Журавлевке Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомета, последствий нет, сообщил в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боеприпасы сбросили в селе Журавлевка 14 июля, уточнил глава региона. Кроме того, накануне противник выпустил по хутору Церковный Белгородского района 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Во всех случаях обошлось без последствий.

Ранее по теме: Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух населенных пунктов

Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок ВСУ выпустили три минометных снаряда, а в Валуйском городском округе под обстрел попали села Новопетровка и Долгое, никто не пострадал. По селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили восемь минометных снарядов, еще пять – по селу Середа. Разрушений не зафиксировано.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

13 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил, что было зафиксировано более 80 прилетов на территорию региона. В результате обстрела Краснояружского района осколочные ранения руки и грудной клетки получил мужчина. Его доставили в больницу.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных