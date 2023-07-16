Развожаев заявил об атаке еще одного беспилотника над Черным морем

В Минобороны позднее подтвердили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии, еще пять беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Дроны, не достигнув целей, потерпели крушение. Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. По данным оборонного ведомства, атака обошлась без пострадавших и разрушений.