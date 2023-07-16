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Развожаев заявил об атаке еще одного беспилотника над Черным морем

Ведомости

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над морем еще один беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. До этого глава города и Минобороны сообщали об атаке украинских дронов на Крым, которую удалось пресечь.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», – написал Развожаев в своем Telegram-канале, добавив, что идет контроль воздушной обстановки, все оперативные службы «наготове».

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Утром 16 июля губернатор Севастополя сообщил, что один БПЛА был сбит над морем, еще пять удалось подавить силами РЭБ, а два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде. Позже Развожаев сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.

В Минобороны позднее подтвердили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии, еще пять беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Дроны, не достигнув целей, потерпели крушение. Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ. По данным оборонного ведомства, атака обошлась без пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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