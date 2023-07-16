Эстония планирует купить боеприпасы на 1,2 млрд евро
Власти Эстонии закупят боеприпасы на сумму 1,2 млрд евро в ближайшие четыре года, следует из плана развития минобороны республики, который утвердил глава ведомства Ханно Певкур. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщается на сайте эстонского министерства.
План развития минобороны на 2024-2027 гг. предусматривает, помимо создания сил и развития потенциала, развитие военно-медицинского центра катастроф, говорится в сообщении. В ближайшие четыре года республика планирует закупить ракетный комплекс средней дальности для развития противовоздушной обороны, боеприпасы для воздушного нападения, построить дополнительные казармы и новые склады для боеприпасов. Начатое в прошлом году наращивание объема боеприпасов продолжится – на эти цели правительство потратит более 1,2 млрд евро.
По словам Певкура, боевые действия на Украине показывают, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать, а сделать это позволяет увеличение расходов на национальную оборону до 3% ВВП.
«В свете войны на Украине инвестиции Эстонии в оборону выросли как на дрожжах, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования и лучшего качества, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру», — добавил министр
Утвержденный документ, как отмечается, является частью 10-летнего плана развития национальной обороны до 2031 г. Он обеспечивает достижение целей, которые основаны на военных рекомендациях командующего силами обороны, а также на целях силового потенциала НАТО.