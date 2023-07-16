Эстония планирует купить боеприпасы на 1,2 млрд евро

План развития минобороны на 2024-2027 гг. предусматривает, помимо создания сил и развития потенциала, развитие военно-медицинского центра катастроф, говорится в сообщении. В ближайшие четыре года республика планирует закупить ракетный комплекс средней дальности для развития противовоздушной обороны, боеприпасы для воздушного нападения, построить дополнительные казармы и новые склады для боеприпасов. Начатое в прошлом году наращивание объема боеприпасов продолжится – на эти цели правительство потратит более 1,2 млрд евро.