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Эстония планирует купить боеприпасы на 1,2 млрд евро

Ведомости

Власти Эстонии закупят боеприпасы на сумму 1,2 млрд евро в ближайшие четыре года, следует из плана развития минобороны республики, который утвердил глава ведомства Ханно Певкур. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщается на сайте эстонского министерства.

План развития минобороны на 2024-2027 гг. предусматривает, помимо создания сил и развития потенциала, развитие военно-медицинского центра катастроф, говорится в сообщении. В ближайшие четыре года республика планирует закупить ракетный комплекс средней дальности для развития противовоздушной обороны, боеприпасы для воздушного нападения, построить дополнительные казармы и новые склады для боеприпасов. Начатое в прошлом году наращивание объема боеприпасов продолжится – на эти цели правительство потратит более 1,2 млрд евро.

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По словам Певкура, боевые действия на Украине показывают, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать, а сделать это позволяет увеличение расходов на национальную оборону до 3% ВВП.

«В свете войны на Украине инвестиции Эстонии в оборону выросли как на дрожжах, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования и лучшего качества, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру», — добавил министр

Утвержденный документ, как отмечается, является частью 10-летнего плана развития национальной обороны до 2031 г. Он обеспечивает достижение целей, которые основаны на военных рекомендациях командующего силами обороны, а также на целях силового потенциала НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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