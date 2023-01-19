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Политика

Эстония выделит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро

Ведомости

Правительство Эстонии приняло решение отправить Украине вооружение на 113 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в Twitter.

«Пакет включает гаубицы, гранатометы и боеприпасы — то, о чем нас просила Украина», — написала она. 

Каллас отметила, что новый пакет военной помощи стал самым крупным за все время, что Эстония оказывает военную поддержку Украине. По ее словам, общий объем эстонской военной помощи Украине составил 370 млн евро, что превышает 1% ВВП страны.

За выделение крупного пакета военной помощи эстонское правительство в Twitter уже поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер призвала другие страны нарастить темпы промышленного производства, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине. Таллин уже обратился в Европейский фонд мира, чтобы возместить средства, потраченные на вооружение для Киева, говорится в заявлении правительства Эстонии. 

17 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставлять Украине любую военную технику, которую она сможет использовать, в том числе современные системы. Таким образом политик ответила на вопрос журналистов, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии передачу Киеву танков Leopard 2. 

О планах отправить Киеву данную военную технику 11 января сообщил президент Польши Анджей Дуда. Передачу танков также допускали власти Финляндии. Ранее сегодня Politico со ссылкой на неназванных французских чиновников писало, что о поставках Украине танков Leclerc задумались и в Париже.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных