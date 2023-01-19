Эстония выделит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро
Правительство Эстонии приняло решение отправить Украине вооружение на 113 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в Twitter.
«Пакет включает гаубицы, гранатометы и боеприпасы — то, о чем нас просила Украина», — написала она.
Каллас отметила, что новый пакет военной помощи стал самым крупным за все время, что Эстония оказывает военную поддержку Украине. По ее словам, общий объем эстонской военной помощи Украине составил 370 млн евро, что превышает 1% ВВП страны.
За выделение крупного пакета военной помощи эстонское правительство в Twitter уже поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер призвала другие страны нарастить темпы промышленного производства, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине. Таллин уже обратился в Европейский фонд мира, чтобы возместить средства, потраченные на вооружение для Киева, говорится в заявлении правительства Эстонии.
17 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставлять Украине любую военную технику, которую она сможет использовать, в том числе современные системы. Таким образом политик ответила на вопрос журналистов, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии передачу Киеву танков Leopard 2.
О планах отправить Киеву данную военную технику 11 января сообщил президент Польши Анджей Дуда. Передачу танков также допускали власти Финляндии. Ранее сегодня Politico со ссылкой на неназванных французских чиновников писало, что о поставках Украине танков Leclerc задумались и в Париже.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.