Эстония выделит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро

Премьер призвала другие страны нарастить темпы промышленного производства, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине. Таллин уже обратился в Европейский фонд мира, чтобы возместить средства, потраченные на вооружение для Киева, говорится в заявлении правительства Эстонии.