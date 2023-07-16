Венгрия заявила об изменении настроений в НАТО относительно украинского конфликта
В странах НАТО меняются настроения относительно украинского конфликта, потому что многие понимают, что военные меры не ведут к разрешению кризиса. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в интервью радио Kossuth.
«Некоторые страны – члены НАТО и нередко сам генеральный секретарь, хотя и не от имени альянса, а от имени отдельных стран – членов НАТО продолжают воинственную риторику... Мы, в отличие от них, решительно выступаем за то, что необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а через них – скорейшее заключение мира. Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение... не ведет к результату», – сказал венгерский чиновник (цитата по «РИА Новости»).
14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже давно потеряла суверенитет, а руководят ею страны Запада, в первую очередь США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром». Венгерский премьер добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе так и не получили ответ на вопрос, почему США «этого не хотят».
В апреле Орбан назвал Украину «экономически не существующей страной». Он отметил, что за счет средств США и ЕС на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения, и усомнился, что такая ситуация может сохраняться долго. «Как только Соединенные Штаты и Европейский союз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», – отметил Орбан.