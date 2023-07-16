Венгрия заявила об изменении настроений в НАТО относительно украинского конфликта

«Некоторые страны – члены НАТО и нередко сам генеральный секретарь, хотя и не от имени альянса, а от имени отдельных стран – членов НАТО продолжают воинственную риторику... Мы, в отличие от них, решительно выступаем за то, что необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а через них – скорейшее заключение мира. Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение... не ведет к результату», – сказал венгерский чиновник (цитата по «РИА Новости»).