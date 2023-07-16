Газета
Политика

Венгрия заявила об изменении настроений в НАТО относительно украинского конфликта

Ведомости

В странах НАТО меняются настроения относительно украинского конфликта, потому что многие понимают, что военные меры не ведут к разрешению кризиса. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в интервью радио Kossuth.

«Некоторые страны – члены НАТО и нередко сам генеральный секретарь, хотя и не от имени альянса, а от имени отдельных стран – членов НАТО продолжают воинственную риторику... Мы, в отличие от них, решительно выступаем за то, что необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а через них – скорейшее заключение мира. Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение... не ведет к результату», – сказал венгерский чиновник (цитата по «РИА Новости»).

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже давно потеряла суверенитет, а руководят ею страны Запада, в первую очередь США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром». Венгерский премьер добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе так и не получили ответ на вопрос, почему США «этого не хотят».

В апреле Орбан назвал Украину «экономически не существующей страной». Он отметил, что за счет средств США и ЕС на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения, и усомнился, что такая ситуация может сохраняться долго. «Как только Соединенные Штаты и Европейский союз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», – отметил Орбан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных