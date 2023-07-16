Вице-президент Турции: Анкаре не предлагали кредит в обмен на членство Швеции в НАТО

«Турция – это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы – страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились. В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).