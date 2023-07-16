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Вице-президент Турции: Анкаре не предлагали кредит в обмен на членство Швеции в НАТО

Ведомости

Сообщения о том, что США предложили Турции кредит от МВФ в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО, являются спекуляциями, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз местным СМИ.

«Турция – это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы – страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились. В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

13 июля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники сообщил, что президент США Джо Байден пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), если Турция согласится с принятием Швеции в НАТО. 

Ранее по теме: Херш узнал об обещании Байдена выделить кредит МВФ Турции за прием Швеции в НАТО

По данным Херша, речь шла о кредитной линии от МВФ в размере $11-13 млрд. Такое предложение может быть связано с дорогостоящим восстановлением после землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции в феврале. 

12 июля Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет «одним из приоритетов международной повестки» осенней сессии парламента Турции. При этом турецкий президент подчеркнул, что перед этим должно быть одобрено вступление Турции в Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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