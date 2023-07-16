Вице-президент Турции: Анкаре не предлагали кредит в обмен на членство Швеции в НАТО
Сообщения о том, что США предложили Турции кредит от МВФ в обмен на одобрение членства Швеции в НАТО, являются спекуляциями, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз местным СМИ.
«Турция – это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы – страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились. В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
13 июля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники сообщил, что президент США Джо Байден пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), если Турция согласится с принятием Швеции в НАТО.
По данным Херша, речь шла о кредитной линии от МВФ в размере $11-13 млрд. Такое предложение может быть связано с дорогостоящим восстановлением после землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции в феврале.
12 июля Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет «одним из приоритетов международной повестки» осенней сессии парламента Турции. При этом турецкий президент подчеркнул, что перед этим должно быть одобрено вступление Турции в Евросоюз.