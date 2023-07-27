Газета
Политика

СМИ: военные Нигера объявили об отстранении президента

Ведомости

Военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от должности и о закрытии границ государства с 26 июля. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление военных, которое транслировалось в эфире национального телевидения.

Военные выступили с заявлением вечером 26 июля – через несколько часов после задержания президента в его резиденции. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».

Помимо закрытых границ, в Нигере был объявлен общенациональный комендантский час, а также приостановлена деятельность всех учреждений республики. Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.

Ранее по теме: В Нигере президентская гвардия блокировала президента

Это уже седьмой переворот в регионе Центральной и Западной Африки с 2020 г., передает Reuters. При этом Le Monde сообщает, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку. Чьяни сохранил свой пост после прихода к власти Базума в 2021 г. и считался близким сторонником его предшественника Мухаммаду Иссуфу. В предыдущий раз в Нигере была предпринята попытка переворота в марте 2021 г. – за несколько часов до того, как недавно избранный президент Базум должен был принести присягу. Тогда попытка была сорвана.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных