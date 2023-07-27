СМИ: военные Нигера объявили об отстранении президента
Военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от должности и о закрытии границ государства с 26 июля. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление военных, которое транслировалось в эфире национального телевидения.
Военные выступили с заявлением вечером 26 июля – через несколько часов после задержания президента в его резиденции. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».
Помимо закрытых границ, в Нигере был объявлен общенациональный комендантский час, а также приостановлена деятельность всех учреждений республики. Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.
Это уже седьмой переворот в регионе Центральной и Западной Африки с 2020 г., передает Reuters. При этом Le Monde сообщает, что речь идет не о перевороте, а о проблемах между президентом и его гвардией, которую с 2011 г. возглавляет генерал Абдурахаман Чьяни, которого глава государства собрался отправить в отставку. Чьяни сохранил свой пост после прихода к власти Базума в 2021 г. и считался близким сторонником его предшественника Мухаммаду Иссуфу. В предыдущий раз в Нигере была предпринята попытка переворота в марте 2021 г. – за несколько часов до того, как недавно избранный президент Базум должен был принести присягу. Тогда попытка была сорвана.