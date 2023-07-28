Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов

26 июля прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Из них 54 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России. По словам Володина, осталось рассмотреть всего три законопроекта – это Госдума сделает уже в осеннюю сессию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле приветствуют «напряженную и сложную» работу депутатов, которая направлена на интеграцию новых субъектов регионов и помощь участникам спецоперации.