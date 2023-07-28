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Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов

Ведомости

При Совете Федерации необходимо создать Совет по интеграции новых регионов, который бы регулировал формирование законодательной базы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время последнего пленарного заседания весенней сессии. 

«Учитывая тот опыт и уникальные компетенции, которые сегодня есть у нашей палаты, считаю целесообразным создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать формирование региональной законодательной и нормативной базы в четырех новых субъектах Федерации, оказывать необходимую помощь, внедрять лучшие, уже оправдавшие себя региональные практики», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).

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Матвиенко пообещала рассказать об этой инициативе президенту России Владимиру Путину. Она также поручила первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Яцкину сформировать основные положения работы Совета по интеграции новых регионов, возглавить его и обеспечить с 1 октября эффективную работу Совета.

26 июля прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Из них 54 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России. По словам Володина, осталось рассмотреть всего три законопроекта – это Госдума сделает уже в осеннюю сессию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле приветствуют «напряженную и сложную» работу депутатов, которая направлена на интеграцию новых субъектов регионов и помощь участникам спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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