МИД сообщил об эвакуации из Судана части сотрудников российского посольства
Из Судана вывезли часть сотрудников российского посольства и нескольких россиян. Об этом сообщили в МИД РФ.
Эвакуация была проведена в связи с «высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане». Из города Порт-Судан вывезли часть сотрудников посольства России, которое было переведено в этот город из столицы Судана Хартума.
В российском МИДе также сообщил, что несколько россиян и члены их семей обратились за содействием в возвращении в Россию. 1 августа спецрейс Военно-транспортной авиации Минобороны с россиянами из Судана прибыл на подмосковный аэродром «Чкаловский». В сообщении МИДа не уточняется, сколько человек было вывезено из страны.
«Работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме», – подчеркнули в министерстве.
28 июля в МИДе сообщили, что посольство России из столицы Судана было переведено в Порт-Судан, который находится в 850 км от Хартума. Сотрудники добрались в город сухопутным путем, переезд занял около суток. Российская автоколонна охранялась.
В апреле 2023 г. в Судане начались полномасштабные бои с использованием вооружения между Силами оперативной поддержки (RSF) и вооруженными силами Судана. Задействуются авиация и артиллерия. Столкновения начались из-за конфликта между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы, и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF.
В мае телеканал Al Arabiya сообщал, что во время военного конфликта погибли 676 мирных жителей, ранения получили более 5575 человек.
2 мая Минобороны России сообщило об эвакуации из Судана более 200 граждан РФ. В пресс-службе тогда добавили, что из республики вывезли сотрудников дипмиссии, представителей министерства и их семьи. В апреле посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что к 23 апреля около 140 граждан РФ обратились в посольство с просьбой об эвакуации. Всего в республике находится около 300 россиян, уточнил он.