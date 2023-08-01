МИД сообщил об эвакуации из Судана части сотрудников российского посольства

2 мая Минобороны России сообщило об эвакуации из Судана более 200 граждан РФ. В пресс-службе тогда добавили, что из республики вывезли сотрудников дипмиссии, представителей министерства и их семьи. В апреле посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что к 23 апреля около 140 граждан РФ обратились в посольство с просьбой об эвакуации. Всего в республике находится около 300 россиян, уточнил он.