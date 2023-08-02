В Кишиневе мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России

Затем сотрудники полиции определили местонахождение автомобиля и догнали его. Отмечается, что водитель проигнорировал требования полиции остановиться. Прежде чем мужчину остановили и задержали, он повредил еще две машины по дороге. В полиции уточнили, что водитель был задержан в районе города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева. Сейчас полицейские проводят расследование произошедшего.