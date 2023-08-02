В Кишиневе мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России
В Кишиневе мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии. Полиция уже задержала водителя, сообщает ведомство в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место полицейские установили, что водитель Mercedes врезался в ворота посольства РФ, а затем покинул место происшествия.
Затем сотрудники полиции определили местонахождение автомобиля и догнали его. Отмечается, что водитель проигнорировал требования полиции остановиться. Прежде чем мужчину остановили и задержали, он повредил еще две машины по дороге. В полиции уточнили, что водитель был задержан в районе города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева. Сейчас полицейские проводят расследование произошедшего.
В российском посольстве в Кишиневе сообщили ТАСС, что ведется осмотр места происшествия. В ближайшее время дипмиссия прокомментирует инцидент.
В конце июля министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишинев подозревает причастность некоторых сотрудников посольства РФ в Молдавии «к дестабилизации ситуации в стране». В связи с этим он анонсировал сокращение численности персонала российской дипмиссии в республике.
Посол России в республике Олег Васнецов назвал «шпионский скандал» поводом для «принятого давным-давно» решения по сокращению персонала посольства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением властей Молдавии и заявил, что такая мера является продолжением недружественной линии страны в отношении России.
Авария стала не первым подобным инцидентом у российского посольства за последний год. В октябре 2022 г. дипломаты заявили о нападении на здание дипмиссии: в посольство пытались проникнуть, повредили здание выстрелами петард, а также нанесли на ограждение оскорбительные надписи. Сотрудники посольства и члены их семей не пострадали. Молдавская полиция в результате происшествия задержала мужчину. Посольство России направило властям Молдавии ноту протеста, заявив, что нападение произошло «при попустительстве властей» республики.