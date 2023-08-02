Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации как к своим
Представители российских властей на разных уровнях должны относиться к семьям погибших в ходе спецоперации бойцов как к своим собственным семьям и детям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи, и их дети – это наши дети. И относиться нужно именно так», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, уделять внимание семьям погибших бойцов нужно «по зову сердца», а «не потому, что где-то кто-то это прописал».
2 августа в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим и выдающимся деятелям в области образования, науки, культуры, медицины, промышленности и др.
В частности, Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру штурмовой группы, капитану Роману Воробьеву и командиру мотострелковой бригады, полковнику Денису Иванову. Их награды глава государства передал вдовам военнослужащих Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, передает ТАСС. Во время вручения Путин пожал руки обеим женщинам и коротко переговорил с каждой из них.
О гибели 26-летнего Воробьева (позывной «Воробей») 9 июня сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. С 2014 г. капитан защищал республику в составе батальона «Сомали» и участвовал в штурме Мариуполя. Военнослужащий ранее получил звание Героя ДНР, а также был награжден орденом Мужества РФ, знаками отличия «Георгиевский крест» II–IV степеней и другими орденами и медалями.
Денис Иванов (позывной «Ташкент»), как сообщает ТАСС, погиб 17 июля. Он участвовал в боях за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и оборонял рубежи ЛНР.