Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации как к своим

«Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи, и их дети – это наши дети. И относиться нужно именно так», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).