МИД Великобритании объявил о смене посла в России
Послом Великобритании в России с ноября станет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
«Найджел Кейси назначен послом его величества в России и вступит в должность в ноябре 2023 г.», – сказано в сообщении.
Уточняется, что действующий посол в России Дебора Броннерт перейдет на другую дипломатическую должность. Она занимала пост британского посла с 2020 г., сменив на этом посту Лори Бристоу, который был послом в России в течение четырех лет.
Кейси работает в МИД Великобритании с 1991 г. В течение почти двух лет, с мая 2021 по январь 2023 г., он был специальным представителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану. Вместе с тем он возглавлял Управление Афганистана и Пакистана (APD) в МИД Великобритании. Кейси уже работал в Москве с 2003 по 2006 г., тогда он занимал должность первого секретаря посольства Великобритании в России.