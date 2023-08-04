В Запорожской области предотвратили теракт против члена администрации

Координировали и снабжали задержанного, по данным ведомства, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. При обысках у него обнаружили «схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства». Против украинца было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).