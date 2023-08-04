В Запорожской области предотвратили теракт против члена администрации
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта против члена администрации Запорожской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление.
«Сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области», – говорится в сообщении.
Координировали и снабжали задержанного, по данным ведомства, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. При обысках у него обнаружили «схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства». Против украинца было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
19 июня в ФСБ также сообщили о пресечении попытки терактов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области. Уточнялось, что теракты планировались не только в отношении властей, но и сотрудников правоохранительных органов. В качестве организаторов называется Главное управление разведки минобороны Украины.