Газета
Политика

В Запорожской области предотвратили теракт против члена администрации

Ведомости

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта против члена администрации Запорожской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление.

«Сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области», – говорится в сообщении.

Координировали и снабжали задержанного, по данным ведомства, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. При обысках у него обнаружили «схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства». Против украинца было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее по теме: На Кубани задержали гражданина по делу о подготовке взрыва в Армавире

19 июня в ФСБ также сообщили о пресечении попытки терактов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области. Уточнялось, что теракты планировались не только в отношении властей, но и сотрудников правоохранительных органов. В качестве организаторов называется Главное управление разведки минобороны Украины.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных