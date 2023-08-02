На Кубани задержали гражданина по делу о подготовке взрыва в Армавире
Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали человека, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных органов в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ). Во время обысков у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство.
1 августа стало известно, что в Краснодарском крае был вынесен первый приговор по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России Артура Катрычко 1988 года рождения по делу о госизмене. По информации ФСБ, он действовал в пользу Украины и по заданию спецслужб передавал за рубеж информацию, которая стала ему известна во время служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, уточнили в ведомстве.
О том что в Краснодарском крае был задержан гражданин по делу о госизмене, ФСБ сообщала 19 августа 2022 г. Он работал под псевдонимом «Арчи». По информации из открытых источников, Катрычко работал консультантом в отделе информационно-технического обеспечения министерства природных ресурсов Краснодарского края с 2017 по 2019 г.