На Кубани задержали гражданина по делу о подготовке взрыва в Армавире

1 августа стало известно, что в Краснодарском крае был вынесен первый приговор по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России Артура Катрычко 1988 года рождения по делу о госизмене. По информации ФСБ, он действовал в пользу Украины и по заданию спецслужб передавал за рубеж информацию, которая стала ему известна во время служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, уточнили в ведомстве.