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Суд приговорил россиянина к 12 годам по делу о госизмене

Ведомости

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, передает ТАСС. Приговор вступил в силу.

Приговор был вынесен в отношении гражданина России 1988 года рождения Артура Катрычко. По информации ФСБ, он действовал в пользу Украины и по заданию спецслужб передавал за рубеж информацию, которая стала ему известна во время служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, уточнили в ведомстве. 

По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, это первый приговор в регионе, вынесенный по ст. 275 УК РФ. Там добавили, что Катрычко также приговорили к одному году ограничения свободы.

О том, что в Краснодарском крае был задержан человек по делу о госизмене, ФСБ сообщала 19 августа 2022 г. Он работал под псевдонимом «Арчи». По информации из открытых источников, Катрычко работал консультантом в отделе информационно-технического обеспечения министерства природных ресурсов Краснодарского края с 2017 по 2019 г.

8 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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