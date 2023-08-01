Суд приговорил россиянина к 12 годам по делу о госизмене

Приговор был вынесен в отношении гражданина России 1988 года рождения Артура Катрычко. По информации ФСБ, он действовал в пользу Украины и по заданию спецслужб передавал за рубеж информацию, которая стала ему известна во время служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, уточнили в ведомстве.