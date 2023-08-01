Суд приговорил россиянина к 12 годам по делу о госизмене
Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, передает ТАСС. Приговор вступил в силу.
Приговор был вынесен в отношении гражданина России 1988 года рождения Артура Катрычко. По информации ФСБ, он действовал в пользу Украины и по заданию спецслужб передавал за рубеж информацию, которая стала ему известна во время служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России, уточнили в ведомстве.
По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, это первый приговор в регионе, вынесенный по ст. 275 УК РФ. Там добавили, что Катрычко также приговорили к одному году ограничения свободы.
О том, что в Краснодарском крае был задержан человек по делу о госизмене, ФСБ сообщала 19 августа 2022 г. Он работал под псевдонимом «Арчи». По информации из открытых источников, Катрычко работал консультантом в отделе информационно-технического обеспечения министерства природных ресурсов Краснодарского края с 2017 по 2019 г.
8 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.