МИД ответил госдепу на просьбу разъяснить требования России по зерновой сделке
Посольство США может обратиться в российский МИД за дополнительными разъяснениями, если имеющейся информации по зерновой сделке недостаточно, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
Она процитировала главу отдела госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайена, который 4 августа провел онлайн-брифинг.
«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», – сказал О’Брайен.
Комментируя это высказывание, Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности «черноморская инициатива».
«Еще раз повторяем для тех, кто в госдепе. <...> Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», – написала она.
Представитель госдепа также говорил, что США не вводили санкции в отношении российских продуктов питания и удобрений, а жалобы Москвы касаются «конкретных коммерческих организаций». Россия, считает О’Брайен, должна объяснить, «как она намерена предоставить больше еды и кому».
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной.
2 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку. Путин заявил о готовности Москвы вернуться к соглашению, как только Запад выполнит его вторую часть. В Кремле также подчеркивали, что Москва не готова «на слово» верить заявлениям американских чиновников, которые обещают содействовать экспорту удобрений при возобновлении зерновой сделки.