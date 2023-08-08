Путин передал Росаккредитации функции по классификации отелей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росаккредитация получит функции по аккредитации организаций, занимающихся классификацией отелей, горнолыжных трасс и пляжей. Документ опубликован на портале правовой информации.
Росаккредитация также займется ведением перечня таких организаций и осуществлением контроля за их деятельностью. Из указа следует, что ведомство является правопреемником Минэкономразвития по вопросам классификации отелей, горнолыжных трасс и пляжей.
Правительству поручено определить численность сотрудников Росаккредитации в связи с передачей ей новых функций, решить все возникающие вопросы организационного, финансового и материально-технического характера, а также за полгода привести акты в соответствие с указом.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Ранее перечнем аккредитованных организаций, занимающихся классификацией отелей, горнолыжных трасс и пляжей, занимался Ростуризм. Ведомство было упразднено 20 октября 2022 г. Его функции перешли к Минэкономразвития.