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Путин передал Росаккредитации функции по классификации отелей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росаккредитация получит функции по аккредитации организаций, занимающихся классификацией отелей, горнолыжных трасс и пляжей. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Росаккредитация также займется ведением перечня таких организаций и осуществлением контроля за их деятельностью. Из указа следует, что ведомство является правопреемником Минэкономразвития по вопросам классификации отелей, горнолыжных трасс и пляжей.

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Правительству поручено определить численность сотрудников Росаккредитации в связи с передачей ей новых функций, решить все возникающие вопросы организационного, финансового и материально-технического характера, а также за полгода привести акты в соответствие с указом.

Документ вступает в силу со дня подписания. 

Ранее перечнем аккредитованных организаций, занимающихся классификацией отелей, горнолыжных трасс и пляжей, занимался Ростуризм. Ведомство было упразднено 20 октября 2022 г. Его функции перешли к Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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