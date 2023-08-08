Пентагон сообщил о возможности направить на поддержку Украины $6 млрд

В июне Пентагон признал, что стоимость переданного Украине оружия была завышена на $6,2 млрд. В связи с этим в ведомстве пообещали потратить излишек на следующие поставки. Ранее источники агентства Reuters сообщили, что 8 августа США объявят о новом пакете военной помощи в $200 млн, что станет первым траншем из этой суммы. Уточнялось, что в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.