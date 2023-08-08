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Политика

Пентагон сообщил о возможности направить на поддержку Украины $6 млрд

Ведомости

Администрация США имеет $6 млрд для поддержки Украины и может не обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно $6 млрд», – сообщила она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В июне Пентагон признал, что стоимость переданного Украине оружия была завышена на $6,2 млрд. В связи с этим в ведомстве пообещали потратить излишек на следующие поставки. Ранее источники агентства Reuters сообщили, что 8 августа США объявят о новом пакете военной помощи в $200 млн, что станет первым траншем из этой суммы. Уточнялось, что в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.

Ранее по теме: СМИ: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

В ходе брифинга Сингх на вопрос о выделении пакета военной помощи заявила, что ей не о чем сегодня объявить и нечего анонсировать, уточняет ТАСС.

По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн.

Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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