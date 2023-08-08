Пентагон сообщил о возможности направить на поддержку Украины $6 млрд
Администрация США имеет $6 млрд для поддержки Украины и может не обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно $6 млрд», – сообщила она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
В июне Пентагон признал, что стоимость переданного Украине оружия была завышена на $6,2 млрд. В связи с этим в ведомстве пообещали потратить излишек на следующие поставки. Ранее источники агентства Reuters сообщили, что 8 августа США объявят о новом пакете военной помощи в $200 млн, что станет первым траншем из этой суммы. Уточнялось, что в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы.
В ходе брифинга Сингх на вопрос о выделении пакета военной помощи заявила, что ей не о чем сегодня объявить и нечего анонсировать, уточняет ТАСС.
По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн.
Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.