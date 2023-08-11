В офисе Зеленского рассказали о работе украинских спецслужб в России
Украинские спецслужбы имеют в России свою сеть и пользуются ею. Об этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил в интервью украинскому телеканалу «24».
«Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут пользоваться этой сетью», – рассказал он.
Подоляк также заявил, что будет расти количество атак беспилотников и постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться, так как сейчас «отрабатываются системы ПВО» и «делается разведка».
Попытки Украины атаковать беспилотниками территории российских регионов участились в последнее время. В частности, выросло количество попыток атаковать Москву. 11 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотника, который пытался пролететь в Москву. Обломки упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал.
Накануне Собянин также сообщал о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях. 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Тогда было сбито два дрона в районе Домодедово и Минского шоссе. 6 августа дрон был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорыва в столицу.
30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москвы-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа пострадал фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.
Комментируя атаки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Украины подтверждают сущность киевского режима. По его словам, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Песков подчеркнул, что повышать уровень террористической угрозы в Москве не планируется.