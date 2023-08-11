В офисе Зеленского рассказали о работе украинских спецслужб в России

Накануне Собянин также сообщал о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях. 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Тогда было сбито два дрона в районе Домодедово и Минского шоссе. 6 августа дрон был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорыва в столицу.