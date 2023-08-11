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В офисе Зеленского рассказали о работе украинских спецслужб в России

Ведомости

Украинские спецслужбы имеют в России свою сеть и пользуются ею. Об этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил в интервью украинскому телеканалу «24».

«Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут пользоваться этой сетью», – рассказал он.

Подоляк также заявил, что будет расти количество атак беспилотников и постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться, так как сейчас «отрабатываются системы ПВО» и «делается разведка».

Попытки Украины атаковать беспилотниками территории российских регионов участились в последнее время. В частности, выросло количество попыток атаковать Москву. 11 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотника, который пытался пролететь в Москву. Обломки упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал.

Ранее по теме: Собянин сообщил об отсутствии разрушений в результате падения беспилотника

Накануне Собянин также сообщал о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях. 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Тогда было сбито два дрона в районе Домодедово и Минского шоссе. 6 августа дрон был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорыва в столицу.

30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москвы-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа пострадал фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.

Комментируя атаки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Украины подтверждают сущность киевского режима. По его словам, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Песков подчеркнул, что повышать уровень террористической угрозы в Москве не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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