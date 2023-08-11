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Политика

Глава МИД Китая назвал США крупнейшим источником нестабильности в мире

Ведомости

США являются главным источником нестабильности в современном мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, передает South China Morning Post.

По его словам, США, которые стремятся сохранить свою гегемонию в однополярном мире, не хотят развития Китая и других стран. Вашингтон, добавил Ван И, потворствует силам, выступающим за независимость Тайваня, а также подрывает основы честной конкуренции, вынуждая другие страны вводить торговые ограничения против КНР.

«Эта порочная практика только подрывает к ней самой доверие, показывая, что Соединенные Штаты стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире», – сказал дипломат.

Развитие Китая принесет выгоду в долгосрочной перспективе всем странам, особенно его соседям, добавил он.

Ранее 10 августа президент США Джо Байден подписал указ об ограничении прямых инвестиций в китайские компании, деятельность которых связана с чувствительными технологиями, критически важными для нацбезопасности в трех секторах. Это полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

МИД Китая выразил недовольство в связи с указом Байдена, призвав США прекратить политизацию и превращение в оружие экономических, торговых и технологических вопросов. 

Ван И, занимавший пост заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, в конце июля вновь возглавил МИД КНР после того, как его предшественник Цинь Ган был снят с должности. Это назначение последовало вслед за длительным отсутствием Цинь Гана на публике. Ранее Ван И возглавлял МИД в 2013-2022 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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