Глава МИД Китая назвал США крупнейшим источником нестабильности в мире

По его словам, США, которые стремятся сохранить свою гегемонию в однополярном мире, не хотят развития Китая и других стран. Вашингтон, добавил Ван И, потворствует силам, выступающим за независимость Тайваня, а также подрывает основы честной конкуренции, вынуждая другие страны вводить торговые ограничения против КНР.