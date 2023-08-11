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Египет отказался поставлять оружие Украине по требованию США

Ведомости

Египет не согласился поставлять оружие Украине, несмотря на давление США, сообщила газета The Wall Street Journal.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие в марте 2023 г., отмечает ТАСС. Однозначного ответа он тогда не получил. Позднее члены египетской администрации сообщили в частных беседах, что Египет не планирует поставлять оружие на Украину.

Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи от США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Например Израиль за тот же период получил порядка $8,6 млрд, Египет – $3,3 млрд, Иордания – $2,9 млрд. Отмечается, что только на военные нужды Украине было направлено $43,1 млрд. Общее финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и помощь в восстановлении.

Ранее по теме: Украина стала крупнейшим получателем помощи США со Второй мировой войны

25 июля Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger и др. 7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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