Египет отказался поставлять оружие Украине по требованию США
Египет не согласился поставлять оружие Украине, несмотря на давление США, сообщила газета The Wall Street Journal.
Министр обороны США Ллойд Остин впервые обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие в марте 2023 г., отмечает ТАСС. Однозначного ответа он тогда не получил. Позднее члены египетской администрации сообщили в частных беседах, что Египет не планирует поставлять оружие на Украину.
Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи от США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Например Израиль за тот же период получил порядка $8,6 млрд, Египет – $3,3 млрд, Иордания – $2,9 млрд. Отмечается, что только на военные нужды Украине было направлено $43,1 млрд. Общее финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и помощь в восстановлении.
25 июля Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger и др. 7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».