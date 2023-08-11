Египет отказался поставлять оружие Украине по требованию США

Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи от США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. Например Израиль за тот же период получил порядка $8,6 млрд, Египет – $3,3 млрд, Иордания – $2,9 млрд. Отмечается, что только на военные нужды Украине было направлено $43,1 млрд. Общее финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и помощь в восстановлении.