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Политика

В США допустили продолжение боевых действий на Украине в 2024 году

Ведомости

США не исключают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 г., поэтому администрация Джо Байдена готова обращаться к конгрессу с запросами на оказание дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это – надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», – приводит ТАСС слова Кирби. 

10 августа стало известно, что администрация президента Байдена решила запросить у конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд, в том числе на оборонные расходы, включая помощь Украине.

Ранее по теме: Джо Байден попросит у конгресса дополнительные $10 млрд для Украины

По данным Пентагона, с начала спецоперации на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. В предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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