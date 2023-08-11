В США допустили продолжение боевых действий на Украине в 2024 году
США не исключают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 г., поэтому администрация Джо Байдена готова обращаться к конгрессу с запросами на оказание дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это – надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», – приводит ТАСС слова Кирби.
10 августа стало известно, что администрация президента Байдена решила запросить у конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд, в том числе на оборонные расходы, включая помощь Украине.
По данным Пентагона, с начала спецоперации на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. В предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн. Всего, по данным The Washington Post, Киев с 24 февраля прошлого года получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США, что является крупнейшим объемом поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.