ООН примет участие в саммите БРИКС
ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщил ТАСС.
«Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели», – добавил Хак.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На мероприятие приедут лидеры четырех государств, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Очно на мероприятиях будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.