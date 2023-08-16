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ООН примет участие в саммите БРИКС

Ведомости

ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщил ТАСС.

«Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели», – добавил Хак.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На мероприятие приедут лидеры четырех государств, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Очно на мероприятиях будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее по теме: Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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