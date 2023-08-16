ООН примет участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На мероприятие приедут лидеры четырех государств, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Очно на мероприятиях будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.