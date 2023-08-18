Памфилова: России не нужна демократия в западном понимании
Демократия на Западе является не способом формирования власти, а идеологией. России не нужна демократия в таком понимании, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на форуме «Территория смыслов».
«В том западном понимании – вот нам такой демократии не нужно. <...> Что сейчас происходит на Западе – это демократия не [как] власть большинства, это власть меньшинства», – сказала она (цитата по ТАСС).
В продолжение своего ответа Памфилова отметила, что «настоящая демократия стоит дорого». По ее словам, выборы являются недешевым мероприятием. В то же время необходимо развивать выборные институты на всех уровнях для формирования качественной системы управления, добавила глава ЦИК.
Таким образом Памфилова ответила на просьбу одного из участников форума прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о предстоящих выборах главы государства, опубликованные The New York Times (NYT). «Наши президентские выборы на самом деле не являются демократией, это дорогостоящая бюрократия», – процитировала газета представителя Кремля в начале августа.
Позже Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов. Он уточнил, что ответ по поводу выборов подразумевал «беспрецедентную» консолидацию общества вокруг президента. «Уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – сказал Песков.