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Памфилова: России не нужна демократия в западном понимании

Ведомости

Демократия на Западе является не способом формирования власти, а идеологией. России не нужна демократия в таком понимании, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на форуме «Территория смыслов».

«В том западном понимании – вот нам такой демократии не нужно. <...> Что сейчас происходит на Западе – это демократия не [как] власть большинства, это власть меньшинства», – сказала она (цитата по ТАСС).

В продолжение своего ответа Памфилова отметила, что «настоящая демократия стоит дорого». По ее словам, выборы являются недешевым мероприятием. В то же время необходимо развивать выборные институты на всех уровнях для формирования качественной системы управления, добавила глава ЦИК.

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Таким образом Памфилова ответила на просьбу одного из участников форума прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о предстоящих выборах главы государства, опубликованные The New York Times (NYT). «Наши президентские выборы на самом деле не являются демократией, это дорогостоящая бюрократия», – процитировала газета представителя Кремля в начале августа.

Позже Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов. Он уточнил, что ответ по поводу выборов подразумевал «беспрецедентную» консолидацию общества вокруг президента. «Уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – сказал Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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