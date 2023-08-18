Памфилова: России не нужна демократия в западном понимании

Позже Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов. Он уточнил, что ответ по поводу выборов подразумевал «беспрецедентную» консолидацию общества вокруг президента. «Уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – сказал Песков.