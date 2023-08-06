Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов о выборах президента России

Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля в конце июня отмечал, что определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло есть, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. На Украине в настоящее время действует закон, который запрещает ведение любых переговоров с Россией.