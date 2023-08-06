Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов о выборах президента России
Американская газета The New York Times (NYT) неверно передала слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о вероятной победе действующего президента России Владимира Путина на выборах в 2024 г. Об этом заявил сам представитель Кремля.
6 августа NYT опубликовала статью с цитатами Пескова, в которой он назвал российские выборы «дорогостоящей бюрократией». Помимо этого, как следует из материала американской газеты, представитель Кремля заявил о переизбрании президента в 2024 г. «с более чем 90% голосов».
«Это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – сказал Песков агентству ТАСС. Представитель Кремля подтвердил встречу с журналистом Роджером Коэном и уточнил, что ответ по поводу выборов подразумевал «беспрецедентную» консолидацию общества вокруг президента.
«И уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – отметил Песков.
В тексте NYT также приводится ответ Песков по поводу спецоперации. Он заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной и заявил, что военная операция будет продолжаться «в обозримом будущем».
Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля в конце июня отмечал, что определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло есть, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. На Украине в настоящее время действует закон, который запрещает ведение любых переговоров с Россией.
5 августа в Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». В переговорах в саудовской Джидде принимают участие высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе из США, Китая и Индии. Однако Россия в этих переговорах участия не принимает.
Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».