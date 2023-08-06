Песков ответил на вопрос о желании России получить больше территорий Украины

Как сообщила газета The Wall Street Journal, с участием КНР мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвинулись вперед, а встреча в саудовской Джидде сократила разрыв между Киевом и крупными развивающимися странами. По информации газеты, Киев не настаивал на принятии «формулы мира», с которой ранее выступил президент Владимир Зеленский. В то же время другие участвующие в саммите страны не призывали Украину к отказу от своего мирного плана.