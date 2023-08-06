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Песков ответил на вопрос о желании России получить больше территорий Украины

Ведомости

Россия хочет контролировать те территории Украины, которые записаны в Конституции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

«Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», – сказал он, отвечая на вопрос The New York Times о якобы желании России взять под контроль больше украинских территорий.

Украина претендует на свои территории начиная с 2014 г., после присоединения Крыма к России и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. После начала российской спецоперации количество таких территорий увеличилось, когда 30 сентября 2022 г. по результатам референдума ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

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5 августа в Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». В переговорах в саудовской Джидде принимают участие высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе США, Китай и Индия. 

Как сообщила газета The Wall Street Journal, с участием КНР мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвинулись вперед, а встреча в саудовской Джидде сократила разрыв между Киевом и крупными развивающимися странами. По информации газеты, Киев не настаивал на принятии «формулы мира», с которой ранее выступил президент Владимир Зеленский. В то же время другие участвующие в саммите страны не призывали Украину к отказу от своего мирного плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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