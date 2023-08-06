СМИ: с участием Китая переговоры по Украине продвинулись вперед
С участием КНР мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвинулись вперед, встреча в саудовской Джидде сократила разрыв между Киевом и крупными развивающимися странами, сообщила газета The Wall Street Journal
В переговорах в Саудовской Аравии принимали высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе США, Китай и Индия. Россию, как было известно ранее, на встречу не пригласили. По информации WSJ, Киев не настаивал на принятии «формулы мира», с которой ранее выступил президент Владимир Зеленский. В то же время другие участвующие в саммите страны не призывали Украину к отказу от своего мирного плана, сообщил собеседник газеты.
По информации газеты, власти Саудовской Аравии и Украина настаивали на участии Китая в переговорах. В ходе встречи Пекин предлагал обсудить «красные линии» России, указывает WSJ. Представитель КНР, как отмечается, представил мирный план страны, включающий 12 пунктов. Документ предполагает, в частности, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и отказ от санкций.
Ранее Reuters со ссылкой на китайский МИД сообщил, что в переговорах примет участие высокопоставленный чиновник страны, посол мира Ли Хуэй. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его визит в Джидду «значительным прорывом», писали украинские СМИ. По мнению аналитиков агентства, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии сигнализирует о возможных изменениях в подходе Пекина.
5 августа в Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие около 40 государств, но она проходит без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана Зеленского”, то они будут не бесполезными».