СМИ: с участием Китая переговоры по Украине продвинулись вперед

В переговорах в Саудовской Аравии принимали высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе США, Китай и Индия. Россию, как было известно ранее, на встречу не пригласили. По информации WSJ, Киев не настаивал на принятии «формулы мира», с которой ранее выступил президент Владимир Зеленский. В то же время другие участвующие в саммите страны не призывали Украину к отказу от своего мирного плана, сообщил собеседник газеты.