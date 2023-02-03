В Кремле назвали уткой данные о предложении США отдать России 20% территории Украины
Информация СМИ о том, что США якобы предлагали России 20% территории Украины в обмен на прекращение спецоперации, является «уткой», сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все это сообщение – это утка», – сказал он.
Ранее швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung сообщило, что, по его информации, директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена якобы ездил в Москву и Киев, чтобы предложить вариант мирного урегулирования конфликта на Украине, предполагавший передачу России 20% украинской территории. При этом обе стороны от предложения отказались, после чего Байден решил одобрить поставки танков Abrams Украине.
При этом Белый дом в комментарии Newsweek назвал «неточной» эту информацию, а в неназванный представитель ЦРУ – «совершенно ложной». О поездке Бернса в Киев ранее в январе сообщала The Washington Post.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина.