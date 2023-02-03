В Кремле назвали уткой данные о предложении США отдать России 20% территории Украины

25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина.