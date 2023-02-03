СМИ: ЦРУ предлагало России 20% территории Украины в обмен на прекращение СВО
Директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал Москве и Киеву вариант мирного урегулирования конфликта на Украине, предполагавший передачу России 20% украинской территории, утверждает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
По его данным, президент США Джо Байден поручил Бернсу в январе передать это предложение властям РФ и Украины, после чего он, как утверждается, посетил Москву и Киев. От данного предложения при этом отказались обе стороны, сообщили источники издания.
После провала миссии начальника ЦРУ Байден решил одобрить поставки танков Abrams Украине, отмечает газета.
Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в комментарии еженедельнику Newsweek назвал эту информацию «неточной», а неназванный представитель ЦРУ – «совершенно ложной». При этом тайную поездку Бернса в Киев ранее в январе подтверждала The Washington Post. Об аналогичной поездке директора американской разведки в Москву не сообщалось.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина. В МИД России 30 января заявили, что переговоры с Киевом и его «кукловодами» после решения о поставках танков бессмысленны.