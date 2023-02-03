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СМИ: ЦРУ предлагало России 20% территории Украины в обмен на прекращение СВО

Ведомости

Директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал Москве и Киеву вариант мирного урегулирования конфликта на Украине, предполагавший передачу России 20% украинской территории, утверждает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

По его данным, президент США Джо Байден поручил Бернсу в январе передать это предложение властям РФ и Украины, после чего он, как утверждается, посетил Москву и Киев. От данного предложения при этом отказались обе стороны, сообщили источники издания.

После провала миссии начальника ЦРУ Байден решил одобрить поставки танков Abrams Украине, отмечает газета.

Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в комментарии еженедельнику Newsweek назвал эту информацию «неточной», а неназванный представитель ЦРУ – «совершенно ложной». При этом тайную поездку Бернса в Киев ранее в январе подтверждала The Washington Post. Об аналогичной поездке директора американской разведки в Москву не сообщалось.

25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина. В МИД России 30 января заявили, что переговоры с Киевом и его «кукловодами» после решения о поставках танков бессмысленны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных