СМИ: ЦРУ предлагало России 20% территории Украины в обмен на прекращение СВО

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина. В МИД России 30 января заявили, что переговоры с Киевом и его «кукловодами» после решения о поставках танков бессмысленны.