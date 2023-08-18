Посольство РФ призвало Болгарию принять меры для защиты памятников общей истории
Россия возмущена актом вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии и призывает Болгарию принять меры по защите исторических объектов. Такое заявление сделало посольство РФ в Болгарии.
«Возмущены очередным актом вандализма в отношении Памятника Советской Армии в Софии и посягательством на его защитников, совершенными в ночь на 18 августа. <...> Печально наблюдать, как беспамятство, безродство и низость торжествуют над доблестью и самопожертвованием», – говорится в сообщении.
Дипмиссия также призвала Софию привлечь вандалов к ответственности и предпринять усилия для защиты памятников совместной с Россией истории.
В марте этого года софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции «Демократическая Болгария» о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В начале августа премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что правительство передало монумент в собственность главе областной администрации. Судьба памятника будет определена по согласованию с городскими властями, уточнил он.
В связи с угрозой демонтажа активисты развернули вокруг монумента палаточный городок, они круглосуточно охраняют памятник.
В ночь на 18 августа неизвестные напали на городок, забросав его петардами, сообщила газета «24 часа». Затем злоумышленники разбили гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие. Позже МВД Болгарии сообщило о задержании четырех болельщиков столичной футбольной команды. По данным ведомства, в результате нападения пострадала женщина, также была украдена ее сумочка. МВД уточнило, что по факту кражи и хулиганства возбуждено уголовное дело.