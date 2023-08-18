Посольство РФ призвало Болгарию принять меры для защиты памятников общей истории

В ночь на 18 августа неизвестные напали на городок, забросав его петардами, сообщила газета «24 часа». Затем злоумышленники разбили гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие. Позже МВД Болгарии сообщило о задержании четырех болельщиков столичной футбольной команды. По данным ведомства, в результате нападения пострадала женщина, также была украдена ее сумочка. МВД уточнило, что по факту кражи и хулиганства возбуждено уголовное дело.