МИД: попытка ударить по центру Москвы подтверждает преступную сущность киевского режима
Попытка Украины ударить по центру Москвы в очередной раз подтверждает сущность киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя продолжающиеся украинские атаки по территории России.
«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского – его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», – говорится в сообщении.
Захарова отметила, что Следственный комитет (СК) России занимается расследованием всех обстрелов российских регионов, а также других преступлений со стороны Украины. Российские суды в свою очередь выносят приговоры украинским неонацистам, совершившим противоправные действия, в том числе в отношении гражданского населения, добавила она.
Ночью 18 августа Киев попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи беспилотников. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
Из-за ночной атаки аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ограничили работу для обеспечения безопасности полетов. В 04:30 мск ограничения были сняты.