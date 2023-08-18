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МИД: попытка ударить по центру Москвы подтверждает преступную сущность киевского режима

Ведомости

Попытка Украины ударить по центру Москвы в очередной раз подтверждает сущность киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя продолжающиеся украинские атаки по территории России.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского – его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», – говорится в сообщении.

Захарова отметила, что Следственный комитет (СК) России занимается расследованием всех обстрелов российских регионов, а также других преступлений со стороны Украины. Российские суды в свою очередь выносят приговоры украинским неонацистам, совершившим противоправные действия, в том числе в отношении гражданского населения, добавила она.

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Ночью 18 августа Киев попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи беспилотников. Около 04:00 мск дрон был сбит системой ПВО, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за ночной атаки аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» ограничили работу для обеспечения безопасности полетов. В 04:30 мск ограничения были сняты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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