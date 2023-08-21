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Минобороны сообщило о 14 отраженных атаках ВСУ за сутки на четырех направлениях

Ведомости

Российские войска отразили за минувшие сутки 14 атак на четырех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

На Запорожском направлении подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ совершили пять атак в районе села Работино. На Купянском направлении ВСУ предприняли четыре попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Еще три атаки были отражены в направлении сел Красногоровка и Невельское в ДНР (Донецкое направление) и две – в районе села Червоная Диброва в ЛНР (Краснолиманское).

Российские силы в свою очередь «улучшили положение по переднему краю» на Купянском направлении при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии. Также были уничтожены склады боеприпасов сил 103-й бригады теробороны Украины в ЛНР и 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области. Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в небе над селом Старорайское и перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

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В своей сводке от 20 августа Минобороны сообщало об уничтожении полевых складов боеприпасов украинских подразделений в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки в ДНР и в районе Очакова Николаевской области. Кроме того, военное ведомство отчиталось об отражении восьми атак ВСУ в Запорожской области, шести – в ДНР и еще шести – на Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР.

ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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