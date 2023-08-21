Минобороны сообщило о 14 отраженных атаках ВСУ за сутки на четырех направлениях

В своей сводке от 20 августа Минобороны сообщало об уничтожении полевых складов боеприпасов украинских подразделений в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки в ДНР и в районе Очакова Николаевской области. Кроме того, военное ведомство отчиталось об отражении восьми атак ВСУ в Запорожской области, шести – в ДНР и еще шести – на Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР.