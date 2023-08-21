Госдепартамент США одобрил продажу вертолетов Apache Польше на сумму $12 млрд

13 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его ведомство намерено «закрыть Брестские ворота» – территория в районе польско-белорусской границы – американскими танками Abrams и вертолетами Apache. По его словам, танки и вертолеты «сформируют заслон», который закроет ворота. Abrams и Apache министр назвал «непреодолимой преградой». Среди оборудования, укрепляющего безопасность Польши, Блащак упомянул также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50 и систему HIMARS.