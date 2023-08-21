Госдепартамент США одобрил продажу вертолетов Apache Польше на сумму $12 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд. Это следует из сообщения Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
«Государственный департамент принял решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $12 млрд», – говорится в сообщении. Конгресс был проинформирован о возможной сделке.
Уточняется, что правительство Польши запросило закупку 96 ударных вертолетов и ряд сопутствующего оборудования. Агентство отмечает, что сделка никак не повлияет на боеготовность США, но улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам.
13 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его ведомство намерено «закрыть Брестские ворота» – территория в районе польско-белорусской границы – американскими танками Abrams и вертолетами Apache. По его словам, танки и вертолеты «сформируют заслон», который закроет ворота. Abrams и Apache министр назвал «непреодолимой преградой». Среди оборудования, укрепляющего безопасность Польши, Блащак упомянул также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50 и систему HIMARS.
О планах закупить 96 вертолетов Apache, по данным СМИ, министерство национальной обороны Польши заявило в 2022 г.