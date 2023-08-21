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Политика

Госдепартамент США одобрил продажу вертолетов Apache Польше на сумму $12 млрд

Ведомости

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд. Это следует из сообщения Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Государственный департамент принял решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $12 млрд», – говорится в сообщении. Конгресс был проинформирован о возможной сделке.

Уточняется, что правительство Польши запросило закупку 96 ударных вертолетов и ряд сопутствующего оборудования. Агентство отмечает, что сделка никак не повлияет на боеготовность США, но улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам.

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13 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его ведомство намерено «закрыть Брестские ворота» – территория в районе польско-белорусской границы – американскими танками Abrams и вертолетами Apache. По его словам, танки и вертолеты «сформируют заслон», который закроет ворота. Abrams и Apache министр назвал «непреодолимой преградой». Среди оборудования, укрепляющего безопасность Польши, Блащак упомянул также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50 и систему HIMARS.

О планах закупить 96 вертолетов Apache, по данным СМИ, министерство национальной обороны Польши заявило в 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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