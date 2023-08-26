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Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России на купянском направлении

Ведомости

За прошедшие сутки российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», – говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.

На этом же направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять атак ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область), Новоселовского, Райгородки и Новоегоровки (ЛНР). На запорожском направлении российские войска отбили три атаки противника, на донецком – шесть.

По две атаки ВСУ было отражено на краснолиманском и южнодонецком направлениях. Кроме того, в районе Урожайного (ДНР) Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли деятельность группы украинских диверсантов. Вблизи Торского в ДНР был поражен пункт управления противника.

Накануне, 25 августа, Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ. Также в общей сложности было отражено 13 атак ВСУ на донецком, купянском, запорожском, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с того момента было уничтожено 464 самолетов, 246 вертолетов, свыше 6100 беспилотников, а также более 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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