Президент Южной Осетии заявил о расширении международной поддержки республики
Круг стран, поддерживающих Южную Осетию, растет, все больше государств выстраивает с республикой партнерские отношения. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время торжественного собрания, посвященного 15-летию признания РФ независимости республики.
«Суверенитет Южной Осетии не подлежит пересмотру, а примеру России последовал ряд других стран, с которыми мы успешно строим отношения дружбы и солидарности. <...> Круг друзей Южной Осетии и Абхазии все более расширяется, несмотря на попытки коллективного Запада возводить барьеры на нашем пути», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Гаглоева, признание независимости Южной Осетии позволило республике в координации с РФ работать над продвижением международных позиций, несмотря на препятствование Грузии и Запада. Он отметил, что решение о признании республики было непростым для России. Гаглоев добавил, что таким образом Москва стремилась обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.
«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость республик признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.