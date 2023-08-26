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Президент Южной Осетии заявил о расширении международной поддержки республики

Ведомости

Круг стран, поддерживающих Южную Осетию, растет, все больше государств выстраивает с республикой партнерские отношения. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время торжественного собрания, посвященного 15-летию признания РФ независимости республики.

«Суверенитет Южной Осетии не подлежит пересмотру, а примеру России последовал ряд других стран, с которыми мы успешно строим отношения дружбы и солидарности. <...> Круг друзей Южной Осетии и Абхазии все более расширяется, несмотря на попытки коллективного Запада возводить барьеры на нашем пути», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Гаглоева, признание независимости Южной Осетии позволило республике в координации с РФ работать над продвижением международных позиций, несмотря на препятствование Грузии и Запада. Он отметил, что решение о признании республики было непростым для России. Гаглоев добавил, что таким образом Москва стремилась обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии.

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В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 

«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость республик признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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