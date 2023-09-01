Песков прокомментировал госпитализацию депутата Госдумы Сокола

Вечером 31 августа в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве. Утром того же дня он объявил об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу». В конце июля депутат сообщал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит.