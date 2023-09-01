Песков прокомментировал госпитализацию депутата Госдумы Сокола
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал депутату Госдумы от «Единой России», кандидату на пост губернатора Хакасии Сергею Соколу крепкого здоровья.
«За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», – сказал он, отвечая на вопрос следят ли за его состоянием в Кремле.
Вечером 31 августа в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве. Утром того же дня он объявил об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу». В конце июля депутат сообщал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит.
Секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак ранее рассказал, что Сокол находится в тяжелом состоянии в госпитале им. А.А. Вишневского в Москве. В ЕР уточняют, что у него диагностировали венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, он находится в реанимации.
Сокол является кандидатом на пост губернатора Хакасии. Как отмечали «Ведомости», его главным оппонентом является действующий глава республики и первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов.