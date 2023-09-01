Депутат Госдумы Сокол может сняться с выборов главы Хакасии
Депутат Госдумы от «Единой России», кандидат в губернаторы Хакасии Сергей Сокол может сняться с выборов. Об этом сообщают источники «Ведомостей», близкие к АП, в «Единой России» и в КПРФ.
В КПРФ предполагают, что следом с выборов снимутся еще два участника кампании – Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин из «Коммунистов России». Собеседник в администрации президента это опровергает.
Молчанов сказал «Ведомостям», что не планирует снимать свою кандидатуру с выборов главы Хакасии: «Я представитель партии ЛДПР, у меня есть партийное руководство, партийное решение. Партия идет на эти выборы, у нас ничего не менялось».
Телефон Грудинина отключен. Первый секретарь рескома этой партии, депутат Верховного совета Денис Бразаускас не смог ответить на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли снята кандидатура Грудинина с выборов.
Если все кандидаты, кроме губернатора от КПРФ Валентина Коновалова, успеют сняться до первого тура, то избирком должен отложить голосование на срок до трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, говорил «Ведомостям» юрист Антон Тимченко.
При этом полномочия Коновалова закончатся 15 ноября. В этот день в 2018 г. прошла его инаугурация. Если выборы пройдут позже 15 ноября, то президент может назначить врио главы Хакасии.
Сокол сейчас находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в госпитале им. Вишневского в Москве, сообщала пресс-служба «Единой России».