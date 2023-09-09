Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха

Самвел Шахраманян в 1990-х служил в армии обороны Карабаха, затем работал в службе нацбезопасности республики. С марта 2023 г. Шахраманян стал секретарем совета безопасности НКР, принимал участие в переговорах по Лачинскому коридору. С 31 августа указом президента его назначили госминистром Арцаха. «При выборе Самвела Шахраманяна я учел его принципы, гибкость, опыт работы на различных должностях и накопленные знания, которые напрямую связаны как с национальной безопасностью, так и с госуправлением», – говорил тогда Арутюнян.