Путин рассказал, почему отпустил Кудрина в «Яндекс»
Алексей Кудрин был в Счетной палате на своем месте, но ведомство и без него продолжает работать эффективно, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас же не рабовладельческий строй. Захотел перейти на работу в бизнес – мы не можем его насильно держать, хотя он был на своем месте и был хорошим министром финансов. Но Счетная палата работает, работает эффективно», – пояснил Путин, отвечая на вопрос, почему Кудрину до сих пор не могут найти замену и зачем его отпускали в «Яндекс».
Президент подчеркнул, что кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен, он не влияет на работу организации.
30 ноября 2022 г. Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. 5 декабря Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. На новом месте работы он будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Экс-председатель Счетной палаты объяснил, что своей основной задачей видит сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании.