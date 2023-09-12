Газета
Политика

Путин рассказал, почему отпустил Кудрина в «Яндекс»

Ведомости

Алексей Кудрин был в Счетной палате на своем месте, но ведомство и без него продолжает работать эффективно, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас же не рабовладельческий строй. Захотел перейти на работу в бизнес – мы не можем его насильно держать, хотя он был на своем месте и был хорошим министром финансов. Но Счетная палата работает, работает эффективно», – пояснил Путин, отвечая на вопрос, почему Кудрину до сих пор не могут найти замену и зачем его отпускали в «Яндекс».

Президент подчеркнул, что кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен, он не влияет на работу организации.

30 ноября 2022 г. Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. 5 декабря Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. На новом месте работы он будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Экс-председатель Счетной палаты объяснил, что своей основной задачей видит сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных