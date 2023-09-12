Путин рассказал, почему отпустил Кудрина в «Яндекс»

«У нас же не рабовладельческий строй. Захотел перейти на работу в бизнес – мы не можем его насильно держать, хотя он был на своем месте и был хорошим министром финансов. Но Счетная палата работает, работает эффективно», – пояснил Путин, отвечая на вопрос, почему Кудрину до сих пор не могут найти замену и зачем его отпускали в «Яндекс».