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Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую ведущую

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно признал виновной в распространении фейков о российской армии украинскую телеведущую Марию Ефросинину (внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ольга Назарова.

Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Ефросинину признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Также ей запрещено сроком на три года администрировать сайты в интернете.

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Уголовное дело в отношении телеведущей было возбуждено в связи с ее публикациями в Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Росфинмониторинг внес Ефросинину в список террористов и экстремистов в январе 2023 г. В мае суд заочно ее арестовал, журналистку объявили в международный розыск.

Ефросинина родилась в 1979 г. в Крыму. Вела передачи на украинских Первом национальном телеканале, ICTV, «Интер» и др., ведет собственный канал на Youtube. Телеведущая является почетным послом ООН в области народонаселения на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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