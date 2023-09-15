Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую ведущую
Басманный суд Москвы заочно признал виновной в распространении фейков о российской армии украинскую телеведущую Марию Ефросинину (внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ольга Назарова.
Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Ефросинину признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Также ей запрещено сроком на три года администрировать сайты в интернете.
Уголовное дело в отношении телеведущей было возбуждено в связи с ее публикациями в Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
Росфинмониторинг внес Ефросинину в список террористов и экстремистов в январе 2023 г. В мае суд заочно ее арестовал, журналистку объявили в международный розыск.
Ефросинина родилась в 1979 г. в Крыму. Вела передачи на украинских Первом национальном телеканале, ICTV, «Интер» и др., ведет собственный канал на Youtube. Телеведущая является почетным послом ООН в области народонаселения на Украине.