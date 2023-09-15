Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую ведущую

Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Ефросинину признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Также ей запрещено сроком на три года администрировать сайты в интернете.