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Общество

Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии женщину за фейки об армии

Ведомости

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жительницу города Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или идеологической ненависти).

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети интернет, сроком на три года», – говорится в сообщении.

Сама Смирнова свою вину не признала. Женщина была арестована в мае прошлого года, как сообщало тогда следствие, поводом для уголовного преследования стали опубликованные ею и неустановленными лицами материалы в одной из групп во «ВКонтакте».

29 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия – Карпук, признан в РФ иноагентом). Суд признал их виновными в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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