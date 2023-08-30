Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии женщину за фейки об армии
Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жительницу города Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или идеологической ненависти).
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети интернет, сроком на три года», – говорится в сообщении.
Сама Смирнова свою вину не признала. Женщина была арестована в мае прошлого года, как сообщало тогда следствие, поводом для уголовного преследования стали опубликованные ею и неустановленными лицами материалы в одной из групп во «ВКонтакте».
29 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия – Карпук, признан в РФ иноагентом). Суд признал их виновными в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.