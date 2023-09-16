Депутат Госдумы Сокол подтвердил свой переезд в Хакасию

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов ранее отмечал в своем Telegram-канале, что Соколу как минимум девять раз прочили губернаторский пост за его карьеру. В 2005 г. «Ведомости» называли его в качестве кандидата на пост главы Алтая, но тогда был назначен Александр Бердников. В феврале 2007 г. тогдашний полпред в СФО Анатолий Квашнин включил Сокола в список из четырех кандидатов на пост главы Тывы, но апреле на эту должность был назначен Шолбан Кара-оол. По данным Виноградова, в 2008 г. Сокол дважды упоминается в качестве возможного кандитата – сначала на пост губернатора Забайкальского края, а потом Иркутской области. В мае 2009 г. после гибели Игоря Есиповского Сокол был назначен врио губернатора Иркутской области, но в июне регион возглавил Дмитрий Мезенцев.