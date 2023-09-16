Депутат Госдумы Сокол подтвердил свой переезд в Хакасию
Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол в своем Telegram-канале подтвердил, что покинет нижнюю палату парламента ради работы в республике. 15 сентября в системе обеспечения законодательной деятельности был опубликован проект постановления о сложении им полномочий депутата.
«В последнее дни получаю очень много вопросов: правда ли, что я буду работать в Хакасии? Правда ли, что есть шанс начать менять жизнь в республике к лучшему? Правда. Все – в наших руках. В прямом и переносном смысле этого слова. Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу», – написал он.
По его словам, «осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов», что произойдет в ближайшие дни.
15 сентября комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сокола и Игоря Кастюкевича. Документы были внесены на основе их письменных заявлений, вопрос может быть рассмотрен 19 сентября.
10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборы главы Хакасии. 21 июля он попал в абаканскую больницу с диагнозом «перитонит», его прооперировали. 1 августа Сокол сообщил, что его выписали. 31 августа Сокола экстренно госпитализировали в реанимацию московского госпиталя им. А. А. Вишневского с осложнениями после болезни. 2 сентября он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья.
Как ранее писали «Ведомости», Сокол может возглавить заксобрание Хакасии. Как сообщает источник, близкий к «Единой России», 22 сентября состоится первое заседание Верховного совета, на котором Сокола изберут председателем.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов ранее отмечал в своем Telegram-канале, что Соколу как минимум девять раз прочили губернаторский пост за его карьеру. В 2005 г. «Ведомости» называли его в качестве кандидата на пост главы Алтая, но тогда был назначен Александр Бердников. В феврале 2007 г. тогдашний полпред в СФО Анатолий Квашнин включил Сокола в список из четырех кандидатов на пост главы Тывы, но апреле на эту должность был назначен Шолбан Кара-оол. По данным Виноградова, в 2008 г. Сокол дважды упоминается в качестве возможного кандитата – сначала на пост губернатора Забайкальского края, а потом Иркутской области. В мае 2009 г. после гибели Игоря Есиповского Сокол был назначен врио губернатора Иркутской области, но в июне регион возглавил Дмитрий Мезенцев.
В 2017 г. Сокол назывался в числе возможных кандидатов на пост губернатора Красноярского края, в 2018 г. – Забайкальского края. В сентябре 2018 г. он становится председателем заксобрания Иркутской области «с прицелом на будущее губернаторство», пишет Виноградов. Но губернатором становится Игорь Кобзев, и в марте 2020 г. Сокол перешел в Госдуму.