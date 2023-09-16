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Депутат Госдумы Сокол подтвердил свой переезд в Хакасию

Ведомости

Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол в своем Telegram-канале подтвердил, что покинет нижнюю палату парламента ради работы в республике. 15 сентября в системе обеспечения законодательной деятельности был опубликован проект постановления о сложении им полномочий депутата.

«В последнее дни получаю очень много вопросов: правда ли, что я буду работать в Хакасии? Правда ли, что есть шанс начать менять жизнь в республике к лучшему? Правда. Все – в наших руках. В прямом и переносном смысле этого слова. Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу», – написал он.

По его словам, «осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов», что произойдет в ближайшие дни.

15 сентября комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Сокола и Игоря Кастюкевича. Документы были внесены на основе их письменных заявлений, вопрос может быть рассмотрен 19 сентября.

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10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборы главы Хакасии. 21 июля он попал в абаканскую больницу с диагнозом «перитонит», его прооперировали. 1 августа Сокол сообщил, что его выписали. 31 августа Сокола экстренно госпитализировали в реанимацию московского госпиталя им. А. А. Вишневского с осложнениями после болезни. 2 сентября он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья.

Как ранее писали «Ведомости», Сокол может возглавить заксобрание Хакасии. Как сообщает источник, близкий к «Единой России», 22 сентября состоится первое заседание Верховного совета, на котором Сокола изберут председателем.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов ранее отмечал в своем Telegram-канале, что Соколу как минимум девять раз прочили губернаторский пост за его карьеру. В 2005 г. «Ведомости» называли его в качестве кандидата на пост главы Алтая, но тогда был назначен Александр Бердников. В феврале 2007 г. тогдашний полпред в СФО Анатолий Квашнин включил Сокола в список из четырех кандидатов на пост главы Тывы, но апреле на эту должность был назначен Шолбан Кара-оол. По данным Виноградова, в 2008 г. Сокол дважды упоминается в качестве возможного кандитата – сначала на пост губернатора Забайкальского края, а потом Иркутской области. В мае 2009 г. после гибели Игоря Есиповского Сокол был назначен врио губернатора Иркутской области, но в июне регион возглавил Дмитрий Мезенцев.

В 2017 г. Сокол назывался в числе возможных кандидатов на пост губернатора Красноярского края, в 2018 г. – Забайкальского края. В сентябре 2018 г. он становится председателем заксобрания Иркутской области «с прицелом на будущее губернаторство», пишет Виноградов. Но губернатором становится Игорь Кобзев, и в марте 2020 г. Сокол перешел в Госдуму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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