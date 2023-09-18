Песков поставил под сомнение понимание Шольцем ситуации на Украине
Размышления канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для переговоров Москвы и Киева говорят о его непонимании реального «положения дел на земле». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
17 сентября Шольц заявил, что основным условием для переговоров по Украине является вывод российских войск из зоны спецоперации.
«Это не требования Шольца, это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле», – уточнил Песков.
Кремль неоднократно заявлял, что Москва остается открытой к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. 12 сентября Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.