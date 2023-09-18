Песков поставил под сомнение понимание Шольцем ситуации на Украине

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. 12 сентября Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.