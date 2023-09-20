Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Киевом

В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Россия неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа. 12 сентября Путин в рамках пленарной сессии ВЭФа призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.