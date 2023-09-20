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Политика

Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Киевом

Ведомости

Предпосылок для возобновления переговоров с Украиной в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Песков отметил, что слово «переговоры» все чаще звучит, так как глава государства Владимир Путин последовательно разъясняет позицию России.

«Российская сторона никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет. И поэтому мы продолжаем достижение наших целей теми средствами, который нам доступны», – сказал представитель Кремля.

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После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него.

В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Россия неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа. 12 сентября Путин в рамках пленарной сессии ВЭФа призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.

При этом Путин обвинял страны Запада в разжигании конфликта на Украине. По его словам, западные страны способствуют этому, оказывая военную поддержку Киеву. Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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