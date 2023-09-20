Зеленский назвал два условия прекращения конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия прекращения конфликта на Украине. Об этом он заявил в рамках выступления на Генеральной ассамблее ООН.
План украинского президента включает полный вывод российских войск, в том числе Черноморский флот, с территории в пределах границ 1991 г. Второй пункт заключается в возврате Киеву контроля над всей госграницей и исключительной зоной в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», – добавил Зеленский (цитата по «Страна.ua»).
В ноябре 2022 г. на саммите G20 Зеленский представил «формулу мира», которая включает 10 пунктов, в том числе восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «иллюзорной». Он отметил, что на основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры.
В середине августа Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.
После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя, четвертая встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле. После чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Украинский лидер подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Москвы неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа.